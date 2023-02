Potenza: cagnolino in pericolo in provincia! L’intervento dei Vigili del Fuoco

In data odierna alle ore 08.00 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza della sede Centrale e della sede distaccata di Pescopagano, sono intervenuti nel comune di Ruvo del Monte per recuperare un piccolo cane che era caduto in una zona impervia lungo il greto della fiumara di Atella.

La zona risultava di difficile accesso ed i VV.F. per raggiungere il cane si sono calati con tecniche Speleo Alpino Fluviali.

Il cane è stato recuperato e riconsegnato al padrone.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, due fuoristrada, un furgone con attrezzature Speleo Alpino Fluviali ed un gommone da rafting con un totale di 8 unità.

L’intervento si è concluso alle ore 15:00.

Ecco alcune foto dell’intervento.

