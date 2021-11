Si è appena concluso il match Potenza Calcio-AZ Picerno dallo stadio Viviani, valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C.

Nei primi 45 minuti di gioco, a sbloccare la partita ci ha pensato Piana al 15′.

Zagaria conquista il doppio vantaggio al 90′ e porta i rossoblu alla vittoria.

Il match si è così concluso con il risultato di 2-0.

Forza Potenza, continua così.

