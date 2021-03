Potenza Calcio: 4 gol nella sfida contro la Vibonese

Si è appena concluso il match Potenza Calcio-Vibonese nel nostro glorioso stadio Alfredo Viviani.

La sfida, valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C, è stato un vero e proprio spareggio per evitare i play out.

Il primo tempo ha visto in vantaggio i nostri leoni.

Al 30′ gol di Baclet che su rigore (per fallo di mano di Sciacca) spiazza Marson.

Recupero degli avversari nel secondo tempo.

Assegnato infatti un rigore alla Vibonese per fallo di mano di Sepe (espulso per doppia ammonizione).

Al 58′ Parigini sancisce così il pareggio.

Al 75′ il Potenza Calcio passa in vantaggio: autorete di Mahrous.

Al 90’+1 pareggio della Vibonese: rete dell’attaccante La Ragione.

Il match, dopo 5 minuti di recupero, si è concluso con il risultato finale di 2-2.

Forza Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)