Il Potenza Calcio ancora primo in classifica: ecco com’è andata con la Cavese

Si è appena concluso l’11° turno del Girone C di Serie C tra Potenza e Cavese allo Stadio Alfredo Viviani con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30.

La Società ha indetto l’iniziativa “Bambini Gratis“: tutti i bambini al di sotto dei dieci anni hanno potuto assistere gratuitamente al match sedendo in braccio al proprio genitore.

Tifosi carichi hanno supportato il Potenza fin dalle prime battute.

Il campo del Viviani ha visto un primo tempo equilibrato con reti inviolate.

Il secondo tempo è iniziato con il Potenza subito in avanti e una conclusione di Emerson che finisce fuori dalla lunga distanza.

Al 5′ tentativo di Isgrò che calcia di poco alto sopra la traversa.

Dopo varie occasioni mancate e 6 minuti di recupero, il match si è concluso con il risultato finale di 0-0.

Attualmente il Potenza si conferma primo in classifica.

Sempre più forti contro chi non sa che “U’Putenz’ è semb’nù squadron’!”.

Di seguito la classifica attuale delle partite del Girone C, in Serie C.