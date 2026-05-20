Potenza Calcio – Ascoli: ecco com’è finita la partita

Il Potenza Calcio in campo stasera, mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00, per la partita di ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C contro l’Ascoli.
La gara si è disputata allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.
Per la squadra lucana guidata da mister De Giorgio in gioco l’accesso alla Final Four (le semifinali dei playoff), proseguendo il cammino nella speranza di conquistare l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B.
Il risultato della partita è 1 – 0 per gli avversari.
Con questo risultato complessivo, il Potenza saluta la competizione a testa alta dopo aver lottato alla pari contro una delle favorite.