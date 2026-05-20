Grande orgoglio per la Basilicata: Terryana D’Onofrio domina a Francoforte ed è in finalissima. Complimenti!

Ai Campionati Europei di karate, che si stanno svolgendo a Francoforte (Germania) l’atleta azzurra Terryana D’Onofrio approda per il terzo anno consecutivo in finale nella specialità kata femminile.
Campionessa d’Europa in carica, Terryana affronterà nella finalissima sabato sera la spagnola Paolo Garcia Loano.
La poliziotta delle Fiamme oro, portacolori del Gruppo sportivo della Polizia di Stato ha dominato il girone eliminatorio, superando con il punteggio netto di 7 a 0 le atlete:
- FABIAN CSENGE (Ungheria).
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA (Repubblica Ceca),
- LEHNER TAMARA (Austria),
- Cruz Ana (Portogallo).
Intanto domani sempre nel palasport “Eissporthalle” di Francoforte scenderà sul tatami tedesco anche la sorella più piccola Orsola (neo entrata nel gruppo sportivo fiamme oro della polizia di Stato) con il team azzurro di Kata femminile insieme a Carola Casale, Michela Rizzo ed Elena Roversi.