Potenza Calcio: con i rossoblù in campo bambini e ragazzi affetti da questa patologia. Ecco le foto

Finisce in parità la gara tra Potenza e Picerno, ma a vincere nel rettangolo verde è la solidarietà e la sensibilizzazione.

Domenica scorsa, infatti, al Viviani di Potenza, tra il Leone e la Leonessa, si è inserito l’orsetto Lino, il peluche coraggioso in rappresentanza dei bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1 che ogni giorno lottano, proprio come avviene in campo, con la loro patologia.

Prima del match tutto lucano, è scesa in campo l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata che ha voluto far vivere ai giovanissimi una giornata all’insegna dello sport e del divertimento e ai microfoni dello stadio ha parlato del Diabete di tipo 1, che colpisce in particolare bambini e adolescenti.

A scendere in campo, Sara, Daniel, Gioele, Pietro e Simone in rappresentanza di tutta l’associazione, accompagnati da papà Antonio Soldo, consigliere dell’Associazione e promotore dell’iniziativa, e dalla Presidente AGGD Basilicata, Angela Possidente, che ha donato sia al Potenza Calcio che all’AZ Picerno, alcuni gadget dell’Associazione insieme a LINO, giunto in Basilicata grazie all’affiliazione ad AGD Italia, che ha patrocinato l’evento.

La Presidente ha raccontato in breve chi è e cosa fa l’Associazione sul territorio regionale e ha ringraziato la società ospitante per aver accolto favorevolmente AGGD Basilicata allo stadio e parlato di diabete giovanile, malattia cronica con cui bisogna convivere.

Queste iniziative sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione sulla tematica e far luce su quante sono le famiglie che vivono e convivono con questa patologia, che non interessa mai solo il bambino/ragazzo, ma coinvolge tutti i componenti in diverse forme.

Dalla tribuna e dalla curva hanno assistito al match anche altri associati e familiari dei bambini scesi in campo.

Ecco le foto.

