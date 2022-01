La neve oggi ha provocato non pochi disagi sia a Potenza che in provincia.

In particolare sulla SS598, all’altezza di Pergola, un camion che trasportava una pala meccanica è andato fuori strada.

Per questo motivo il traffico è rimasto bloccato per ore provocando numerosi disagi agli automobilisti in coda.

Fortunatamente, sembra che il conducente non abbia riportato ferite.

Sul posto carabinieri e Anas.

Raccomandiamo la massima prudenza.a

