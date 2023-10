Potenza, carenza infermieri nelle postazioni 118: ecco l’appello

Riceviamo e pubblichiamo l’appello della FIALS Potenza per affrontare la carenza di Infermieri nelle postazioni 118:

“La FIALS Provincia di Potenza ha manifestato profonda preoccupazione riguardo alla carenza di personale infermieristico nelle postazioni 118 del territorio.

Il segretario provinciale FIALS di Potenza, Giuseppe Costanzo, ha esposto questa preoccupazione.

La mancanza di infermieri ha comportato difficoltà nella pianificazione dei turni per il mese di novembre, obbligando all’impiego di straordinari per coprire le assenze prolungate.

Questa situazione ha portato alla temporanea chiusura di diverse postazioni 118 in diverse aree.

Nonostante le segnalazioni effettuate in una riunione tenutasi il 23 ottobre, finora non sono stati intrapresi interventi correttivi e definitivi.

Inoltre, i contratti dei dipendenti scaduti il 31 ottobre 2023 non sono stati rinnovati, aggravando ulteriormente la situazione.

In aggiunta, a Matera, vogliamo segnalare la situazione delle due ambulanze: India 11, quella struttura, e Echo 2, in fase sperimentale. Echo 2 non è sempre operativa a causa della carenza di personale e non fornisce servizio 24 ore al giorno, essendo chiusa durante la notte e deve essere strutturata e resa operativa a pieno regime.

Un’altra questione rilevante riguarda la mancanza di una programmazione adeguata per la formazione dei neo assunti, nonostante le richieste espresse dalla FIALS per allinearsi alle disposizioni del CCNL della Sanità.

La FIALS richiede un’accurata verifica delle postazioni scoperte per garantire una copertura adeguata e la proroga dei contratti dei dipendenti nelle sedi prive di personale.

Si chiede un intervento tempestivo da parte delle istituzioni regionali e aziendali per affrontare questa situazione critica e preservare la continuità e l’integrità dei servizi di emergenza”.a

