Potenza celebra le donne in occasione dell’8 Marzo: ecco le iniziative in programma

Sarà inaugurata domani 8 marzo alle 9:30, presso l’ingresso della Direzione generale per lo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, dove resterà in esposizione per 30 giorni, l’opera d’arte del giovane pittore lucano Fabio Grande dal titolo “Woman”.

Sarà successivamente presentato, a partire dalle ore 10:30, nella Sala Inguscio (Dipartimento Salute), il Rapporto annuale regionale sulla convalida delle dimissioni delle donne lavoratrici e degli uomini padri, redatto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Potenza – Matera, alla presenza del governatore Vito Bardi, dell’assessore al ramo, Alessandro Galella, delle associazioni di categoria e dei sindacati.

Sono queste due iniziative promosse dalla consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi in occasione della Giornata internazionale della donna.

Dichiara la consigliera Pipponzi:

“Si tratta di due modi di rappresentare la condizione delle donne, descritta attraverso l’arte e la realtà dei dati.

La raffigurazione artistica di Fabio Grande fortifica il messaggio potente della forza femminile interiore e ancestrale, mentre dal Rapporto emerge il crudo resoconto delle difficoltà che le donne tutti i giorni sono chiamate ad affrontare.

Il Rapporto mette in evidenza gli ostacoli alla conciliazione dei tempi della vita con i tempi del lavoro che ancora pesano sulla donna.

Contiene dati preziosi dai quali occorre partire per elaborare politiche a sostegno della maternità e del welfare.

Sarà, dunque, un’occasione per parlare del divario di genere nel lavoro con riferimento alla maternità ed allo stringente numero delle dimissioni chieste dalle lavoratrici, neo mamme”.

Alla presentazione parteciperanno, inoltre:

il direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Potenza – Matera, Michele Lorusso;

la consigliera regionale supplente, Rossana Mignoli;

la consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito;

in collegamento on line, la consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani.

