Potenza, celebrazione eucaristica in suffragio di Papa Francesco. I dettagli

L‘Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, con una Santa messa in suffragio, rende:

“Grazie Papa Francesco per la tua testimonianza di amore a Dio e all’uomo.

Hai incarnato il Vangelo in questo nostro tempo difficile hai acceso domande, hai segnato per la Chiesa vie di Speranza. Gesù ti abbraccia e ti sorride come tu hai fatto fino a ieri giorno di Pasqua stringendo le mani a bambini e fedeli.

Hai voluto manifestare fino alla fine il cuore del tuo pontificato: la vicinanza alla gente, eliminando barriere formali e istituzionali.

Ci hai ricordato che il Vangelo è tendere la mano all’uomo ferito e che la Chiesa è più bella quando riconosce e accoglie questa prossimità.

Rimarrà il tuo magistero di amore evangelico e di fratellanza universale che spezza l’odio e l’indifferenza e chiede all’uomo del nostro tempo un patto nuovo con il creato nostra comune abitazione.

Preghiamo per te tu ora prega per noi”.

L’appuntamento è fissato per il 29 Aprile, alle ore 19:00, presso la Basilica Cattedrale di San Gerardo a Potenza.

Di seguito la locandina con i dettagli.