Potenza, ci risiamo: al buio questa zona



Dopo il problema, poi risolto, della mancata illuminazione in via dell’Unità d’Italia e all’altezza di piazza della Costituzione italiana, zone particolarmente popolose della città e nei cui pressi si trovano numerose attività commerciali e locali, l’ultima segnalazione è giunta alla nostra Redazione e riguarda via Consolini.

A segnalare la questione un nostro lettore che precisa che la situazione si protrae ormai da quasi una settimana.

Lo avete notato anche voi?

Avete una situazione simile?



