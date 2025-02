Potenza, come sarà il meteo nel primo fine settimana di Marzo? Ecco le previsioni

Per questo fine settimana in Basilicata, nubi in progressivo aumento con deboli piogge.

La pressione inizia a diminuire favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi.

Previsto, quindi, un nuovo peggioramento che durerà, probabilmente, anche tutta la giornata di lunedì.

Le temperature caleranno nuovamente con piogge e rovesci in arrivo.

Qual è, nel dettaglio, il tempo previsto per questo weekend a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 1 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 2°C.

Domenica 2 Marzo, invece, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.