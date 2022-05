Potenza, conto alla rovescia per la nostra Parata dei Turchi: dopo due anni tanti i figuranti che sfileranno in città! I dettagli

Si è svolta ieri mattina nel Palazzo della Cultura e del Turismo di Potenza la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 della Parata dei Turchi alla Presenza.

del Sindaco, Mario Guarente;

dell’assessore alla Cultura e Turismo, Stefania D’Ottavio;

degli assessori e della maggior parte dei Consiglieri del Comune di Potenza e di rappresentanti dell’APT e della Regione Basilicata.

Il presidente del Comitato Tecnico Scientifico, Rosario Angelo Avigliano, ha detto:

“Tante sono le associazioni che a vario titolo hanno lavorato sinergicamente per rendere la parata dei Turchi un evento maggiormente professionalizzante e identitario per l’intera comunità:

Accademia dei due mondi;

Boom;

Centro di danza metamorfosi;

I cavalieri del santo;

Iatrida;

Manthano;

Militia Sancti Gerardi;

La nave del santo;

I portatori della iaccara;

I portatori del Santo;

Unitalsi;

San Gerardo La Porta;

Vuoti d’aria”.

L’assessore alla cultura, Stefania D’Ottavio, ha dichiarato:

“La parata rappresenta un mondo incantato fatto di principi, principesse e cavalieri e di tanta devozione popolare.

Un mondo incastonato tra due verticalità: la iaccara, simbolo di luce e il tempietto di San Gerardo, elevato verso il cielo dai portatori del Santo.

Sono orgogliosa e onorata di percepire, dopo due anni di pandemia, l’appassionante partecipazione di tanti figuranti e dell’intera città“.

Il Sindaco nel sottolineare, con emozione, il fermento associativo cittadino che, come è consuetudine, prelude alla realizzazione di un evento meraviglioso come la Parata dei turchi:

“ringrazio la Regione Basilicata che ha riconosciuto al Comune di Potenza l’importo di duecentomila euro, esattamente quanto assegnato a Matera per la festività della Madonna della Bruna in una dimensione di assoluta par condicio di valenza culturale delle due manifestazioni.

Invito tutti i cittadini a partecipare nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ordine pubblico ed in particolare i giovani ai quali auguro un sano divertimento all’insegna della devozione per il Santo patrono.

Io stesso, unitamente alla famiglia e agli amici parteciperò al pranzo dei portatori del santo proprio per ritrovare quella ‘normalità’ del ritornare a vivere dopo il periodo pandemico che, però, non non ci deve fare abbassare la guardia in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sarà riservata alle persone con disabilità, un’area per assistere in sicurezza alla parata in viale Marconi, nei pressi del seminario.

Quanti volessero accedere all’area potranno comunicare la loro presenza alla Protezione civile comunale al numero 366 9394022 e dovranno raggiungere il luogo con i propri mezzi.

Chi fosse impossibilitato a raggiungere viale Marconi, autonomamente, può contattare entro sabato 28 maggio l’Unitalsi al numero 380 2663913 e concordare il servizio navetta.

Le associazioni di Protezione civile garantiranno un servizio di assistenza ai presenti.

E’ stato costituito, inoltre, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede della Protezione Civile del Mobility Center di Via Nazario Sauro – Unità di Staff “Protezione Civile” che sarà attivo dalle ore 15.00 del 29 maggio e sino al ritorno alla situazione ordinaria”.

Di seguito i numeri da contattare in caso di emergenza:

cell.366 9394022, 0971415832- 0971 415782 -0971 415779 -0971 415781;

Portatori del Santo cell. 333 5322054;

Unitalsi cell. 380 2663913.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)