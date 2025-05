Potenza dal cuore grande: al via la raccolta straordinaria “Un pasto per Gaza”. Ecco come dare una mano

In questi giorni di festa per la città di Potenza che si prepara a celebrare il suo santo patrono San Gerardo, l’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo invita tutti a un gesto concreto: rinunciare simbolicamente a un pasto per sostenere la popolazione di Gaza, stremata dalla guerra e dalla fame.

L’Arcidiocesi spiega:

“Parte oggi, vigilia della festa patronale, e proseguirà fino alla solennità di Pentecoste dell’8 giugno prossimo, la raccolta straordinaria “Un pasto per Gaza” in tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi.

Il ricavato sarà destinato alla Caritas, che, tramite l’Arcivescovo mons. Davide Carbonaro, farà arrivare l’offerta direttamente al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, per sostenere la comunità palestinese”.

Monsignor Davide Carbonaro ha detto:

“Nei giorni in cui la città festeggia il suo patrono e la comunità cristiana si prepara alla Pentecostesiamo chiamati a non dimenticare chi vive nel dolore e nella privazione.

Rinunciare a qualcosa per chi non ha più nulla è un modo per far sentire la nostra vicinanza, per costruire legami di fraternità che vanno oltre ogni confine.

In comunione con il Santo Padre, rinnoviamo l’appello alla pace affinché tacciano le armi, siano restituiti alla libertà gli ostaggi e si rispetti integralmente il diritto umanitario”.

Alla raccolta straordinaria è possibile aderire direttamente nelle parrocchie o con un versamento.

Di seguito la locandina dell’iniziativa con IBAN e causale per chi volesse donare in questa modalità.