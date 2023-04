Potenza: degrado e abbandono in questo Parco! La denuncia e le foto

Si torna a parlare di degrado nella città di Potenza.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Il parco di Elisa Claps lasciato in abbandono, le staccionate per tutto il percorso abbattute e, per finire, il dondolino del cavallo dello spazio di gioco per i bambini rotto e lasciato da una parte (nella piccola area di gioco).

Non nascondo che su quei pochi giochi si cimentavano i grandi.

Spiace molto ma non si fa nulla per i lavori, pulizia ecc“.

