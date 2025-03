Potenza: delegazione cinese visita il Centro storico. Ecco le foto

Il centro storico di Potenza ha ospitato quello che è stato definito dai partecipanti come “un rilevante incontro culturale”: una delegazione cinese è stata accolta dal sindaco Vincenzo Telesca e dall’assessore al Centro storico Federica D’Andrea.

Tra i diversi momenti vissuti anche una visita al Teatro ‘Francesco Stabile’, uno dei simboli del patrimonio culturale cittadino.

Nel corso del tour, la delegazione, accompagnata da referenti dell’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata, ha avuto l’opportunità di “apprezzare le bellezze architettoniche del centro storico e di immergersi nella cultura locale” ha sottolineato l’assessore D’Andrea.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività commerciali: gli ospiti, per la maggior parte chef, giornalisti e broker di agenzie turistiche, hanno visitato diversi negozi, soffermandosi in particolare in quelli di prodotti enogastronomici.

La visita si inserisce in un più ampio contesto di scambi culturali tra la Basilicata e la Cina.

È prevista, infatti, la realizzazione di un progetto, con capofila il Comune di Latronico, ideato e promosso da Nino Scordo, chef executive del Jinling hotel , dal titolo ‘Scambio Culturale Gastronomico Italia-Cina 2025’, che vedrà chef cinesi e italiani collaborare in una serie di eventi culinari nella regione, promuovendo un dialogo tra le tradizioni gastronomiche dei due Paesi.

