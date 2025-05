Potenza: delegazione della Liberia in Comune. I dettagli dell’incontro

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, presente anche l’assessore alla Programmazione, Loredana Costanza, ha accolto a Palazzo di Città una delegazione istituzionale della Liberia, guidata da Sheikh Al-Moustapha Kouyateh, diplomatico dell’Ambasciata della Liberia e Ambassador-at-large for Special Duties, accompagnato da rappresentanti della città di Paynesville e della Camera di Commercio liberiana.

L’incontro, che si inserisce nell’ambito di una visita ufficiale in Basilicata, ha segnato “l’inizio di un dialogo aperto e costruttivo tra la città di Potenza e le istituzioni liberiane, con l’obiettivo di avviare un percorso di cooperazione internazionale sui temi dello sviluppo urbano sostenibile, della partecipazione giovanile e dello scambio culturale” evidenzia l’assessore Costanza.

Entrambe le parti hanno espresso un forte interesse nell’esplorare sinergie e opportunità di collaborazione in questi ambiti strategici.

Dichiara il Sindaco Telesca:

“È stato un momento significativo di confronto che ha evidenziato interessi comuni e prospettive concrete per una collaborazione futura. L’incontro rappresenta un primo passo significativo verso la costruzione di un ponte tra Potenza e la Liberia, con la consapevolezza che la condivisione di esperienze e competenze può portare benefici tangibili per entrambe le realtà.

Abbiamo discusso la possibilità di un gemellaggio tra Potenza e la città di Paynesville, come strumento per promuovere la condivisione di esperienze, buone pratiche e progetti congiunti, in particolare nei settori della formazione giovanile, della digitalizzazione amministrativa, dello sport, della gestione dei rifiuti e della valorizzazione culturale e turistica”.

Sottolineano i rappresentanti della Liberia:

“Apprezziamo molto l’accoglienza ricevuta a Potenza e siamo fiduciosi che questo dialogo porterà a fruttuosi scambi e progetti di mutuo beneficio”.

Particolare attenzione è stata rivolta ai temi dell’agricoltura sostenibile, del decoro urbano e dell’inclusione delle nuove generazioni nei processi civici e decisionali, “ambiti nei quali la città di Potenza è pronta a condividere competenze consolidate e modelli organizzativi già sperimentati con successo”.

Al termine dell’incontro, le parti si sono impegnate ad avviare immediatamente la redazione dell’accordo di cooperazione tra le due città, che sarà ratificato a stretto giro, nel rispetto dei consueti passaggi di approvazione in Giunta e in Consiglio comunale.

Conclude Telesca:

“La visita della delegazione liberiana rappresenta un primo passo verso una cooperazione che può generare valore per entrambe le comunità, nel segno della solidarietà, dello scambio interculturale e della crescita condivisa”.