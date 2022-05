Potenza, domani marcia della legalità contro le mafie: “Non venga dimenticato il loro sacrificio”! Ecco il programma

“Ai Rappresentanti delle Istituzioni del Territorio

Ai Rappresentanti di Enti e Associazioni

Ai Dirigenti delle seguenti Scuole della Città di Potenza:

IIS ‘Da Vinci-Nitti’

IIS Einstein-‘De Lorenzo’

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti( C.P.I.A)

Liceo Scientifico ‘Pasolini’

Liceo Scienze Umane ‘Gianturco’

Consulta Studentesca

Associazioni Studentesche Universitarie

Oggetto: Marcia della Legalità contro le Mafie – 23 Maggio 2022

Caserma Lucania S. Maria – Tribunale via N. Sauro

In occasione del trentennale della Strage di Capaci e di Via D’Amelio, l’Unicef Basilicata, su invito della Presidente della Corte d’Appello di Potenza, e con la collaborazione delle massime Istituzioni presenti sul territorio e dell’ Associazione Nazionale Magistrati -sezione di Potenza, ha organizzato la Marcia della Legalità contro le Mafie invitando le studentesse e gli studenti delle Scuole in indirizzo a riflettere su quei tragici fatti al fine di non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita per liberare l’Italia dal ricatto criminale”.

Così annuncia la Presidente UNICEF Basilicata Angela Granata aggiungendo:

“Le studentesse e gli studenti che, oggi, siedono tra i banchi di scuola e dell’Università non erano nati il 23 maggio del 1992, ma la partecipazione riscontrata negli anni e la profondità dei lavori realizzati dalle scuole, nonché la qualità dei percorsi di educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione, testimoniano quanto l’esempio di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, degli uomini e delle donne delle scorte e di tutte le vittime della criminalità organizzata sia vivo e attuale per le giovani generazioni.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti delle scuole in indirizzo a favorire la partecipazione dei Docenti, degli Studenti e Studentesse e la creatività, con la realizzazione di cartelli, o striscioni con brevi messaggi sul tema”.

Programma della Marcia:

Partendo da un luogo simbolico della Legalità si arriva ad un altro luogo simbolico e ciò sarà accompagnato da “Canti e Suoni” degli studenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A) di Potenza:

Ore 8.30 Appuntamento Piazzale antistante Caserma “Lucania” S.Maria;

Ore 8.44 Saluto del Generale Raffaele Covetti, Comandante Legione Carabinieri Basilicata

– Via Angilla Vecchia

– Via Trieste

– V.le dell’Unicef

– Via Vaccaro

Via N. Sauro incontro con il Sindaco Mario Guarente o Suo delegato;

Ore 11:00 Arrivo in Tribunale dove la Presidente della Corte d’Appello Rosa Patrizia Sinisi con i Magistrati di Potenza e le Autorità accoglieranno gli Studenti e le Studentesse.

