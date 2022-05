Potenza: dopo più di 30 anni, questo immobile abusivo in provincia sarà restituito alla comunità. Ecco le foto

Importanti novità per la comunità di Ruoti.

Il Comune fa sapere:

“Finalmente completato l’iter di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile adibito ad attività ristorativa.

Nel 1989 l’Ufficio Tecnico Comunale esprimeva il parere negativo in merito all’istanza di concessione edilizia e subito dopo anche la commissione edilizia si esprimeva con lo stesso parere.

Successivamente il sindaco pro tempore rilasciava la concessione edilizia in cui veniva indicato invece il parere favorevole.

Per l’immobile abusivo si apriva così una questione giudiziaria che durerà tantissimi anni, in termini di decine e decine di ricorsi e sentenze, con un gravoso lavoro per l’amministrazione ed un conseguente ed importante dispendio economico di risorse.

L’annosa vicenda si è conclusa lo scorso aprile con l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune.

L’immobile ha subito negli anni un progressivo depauperamento strutturale.

Con l’immissione in possesso della struttura, la stessa potrà essere destinata ad attività culturali e sociali, con la possibilità di riqualificare lo stabile ed il luogo, grazie anche alla partecipazione a bandi specifici del Pnrr.

I vari provvedimenti hanno inciso notevolmente sui tempi di acquisizione al patrimonio, sulla gestione e riqualificazione dello stesso”.

Così il Sindaco Anna Scalise:

“A più di trent’anni, questo bene acquisito dal Comune sarà riutilizzato per fini sociali.

Dopo tanti ostacoli finalmente si è ottenuto una sana e completa restituzione dell’immobile alla collettività”.

