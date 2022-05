Potenza: due giornate dedicate ai bambini all’insegna del divertimento! Ecco il programma

La Cooperativa Venere, ente gestore del parco Baden Powell, dà il via alla nuova stagione di eventi estivi con due appuntamenti dedicati ai più piccoli, a coloro che più di tutti hanno bisogno di riappropriarsi della leggerezza della loro età.

Si parte sabato 4 Giugno con “Arcobalonia”, una manifestazione realizzata dalla FISM Basilicata, organizzata con laboratori didattici, gonfiabili, baby dance, bolle di sapone, scivoli, piccolo teatro delle marionette, ecc. una giornata all’insegna della condivisione e dell’amicizia.

Si prosegue domenica 5 Giugno con “Pompieropoli”, realizzato in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’ANVVF, un’occasione speciale in cui i bambini diventeranno “Pompieri per un giorno”.

Si cimenteranno in coinvolgenti simulazioni attraverso un percorso ludico, informativo ed esperienziale.

Un modo per imparare le norme della prevenzione e la cultura della sicurezza divertendosi.

Nel corso della manifestazione, i bambini sperimenteranno da protagonisti varie attività, mettendosi alla prova in esercitazioni pratiche, con un equipaggiamento da piccolo pompiere, al termine del quale verrà rilasciato loro un diploma.