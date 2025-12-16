ULTIME NEWS

Potenza, ecco gli orari delle scale mobili per queste festività

16 Dicembre 2025

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:

“Dal 19 al 30 dicembre 2025, gli impianti meccanizzati di Potenza seguiranno orari speciali per le festività.

ORARI:

24 Dicembre (Vigilia)

Tutti gli impianti: 07:30 – 21:00

25 Dicembre (Natale)

Tutti gli impianti: CHIUSI

26 Dicembre (Santo Stefano)

Tutti gli impianti: 08:30 – 01:00

Weekend 20-21 e 27-28 Dicembre:
Prolungamento orario fino alle 01:00 (giorno successivo)

Tutti gli altri giorni
Orario abituale 07:30 – 21:00

Dal 31 dicembre al 7 gennaio seguirà successiva comunicazione”.