Potenza, ecco gli orari delle scale mobili per queste festività

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:
“Dal 19 al 30 dicembre 2025, gli impianti meccanizzati di Potenza seguiranno orari speciali per le festività.
ORARI:
24 Dicembre (Vigilia)
Tutti gli impianti: 07:30 – 21:00
25 Dicembre (Natale)
Tutti gli impianti: CHIUSI
26 Dicembre (Santo Stefano)
Tutti gli impianti: 08:30 – 01:00
Weekend 20-21 e 27-28 Dicembre:
Prolungamento orario fino alle 01:00 (giorno successivo)
Tutti gli altri giorni
Orario abituale 07:30 – 21:00
Dal 31 dicembre al 7 gennaio seguirà successiva comunicazione”.