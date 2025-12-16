“Maratea è una località turistica di rilevanza nazionale, ma oggi appare un paese terremotato, con strade martoriate e servizi essenziali interrotti da settimane”. Le richieste urgenti dei cittadini

“Da mesi la città di Maratea vive una situazione di grave degrado e continui disservizi, che oggi hanno superato ogni limite di tollerabilità”.

Così scrivono i cittadini di Maratea che raccontano i disagi vissuti:

“Dopo i problemi legati all’erogazione dell’acqua, da oltre 16 giorni più di 85 famiglie sono completamente senza linea telefonica e senza internet, a causa di lavori eseguiti da ditte impegnate su reti elettriche e sottoservizi, durante i quali è stato tranciato un cavo telefonico.

Nonostante le ripetute segnalazioni ai gestori di telefonia, nessun intervento risolutivo è stato effettuato, lasciando intere famiglie isolate, senza possibilità di lavorare, studiare o comunicare.

Parallelamente, la situazione delle strade cittadine è diventata estremamente pericolosa.

In diversi tratti, le trincee aperte per i lavori sono state ricoperte in modo approssimativo con cemento, creando avvallamenti profondi, dislivelli improvvisi e veri e propri dossi.

Sono stati inoltre rimossi i paletti di protezione che separavano la strada dalle abitazioni.

Alcuni di essi risultano divelti, piegati e legati con una semplice catena, senza alcun ripristino adeguato.

Questo espone residenti e pedoni a rischi concreti, soprattutto nelle ore notturne o in caso di pioggia.

Il bordo delle trincee, inoltre, appare friabile e deteriorato, con materiale sgretolato che invade la carreggiata, aumentando ulteriormente il pericolo di incidenti.

In particolare poi una carreggiata è deformata, con una striscia di asfalto irregolare che attraversa la strada, rappresenta un serio pericolo soprattutto per motocicli e scooter, ma anche per le automobili.

In alcune zone i lavori hanno causato anche lesioni a muretti di contenimento, oggi visibilmente compromessi, mentre la strada ha subito avvallamenti strutturali.

Siamo nel 2025, ma il modo in cui questi lavori vengono eseguiti appare barbaro, disorganizzato e privo di qualsiasi attenzione alla sicurezza, al decoro urbano e al rispetto dei cittadini.

Maratea è una località turistica di rilevanza nazionale, ma oggi l’immagine che offre è quella di un paese terremotato, con strade martoriate, infrastrutture provvisorie lasciate a metà e servizi essenziali interrotti da settimane.

I cittadini chiedono con forza:

il ripristino immediato della linea telefonica e internet per le famiglie isolate;

la messa in sicurezza urgente delle strade;

che, una volta conclusi i lavori, le carreggiate vengano completamente riasfaltate, e non lasciate con rattoppi pericolosi;

il ripristino delle protezioni rimosse;

la verifica dei danni strutturali a muretti e bordi stradali.

Non possiamo vivere in queste condizioni.

Maratea merita rispetto, sicurezza e dignità”.

Queste le foto delle situazioni denunciate.