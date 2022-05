Potenza, Elvis era un ragazzo della provincia che amava la famiglia e sua figlia: oggi non c’è più. Questo il ricordo

Ancora una vita spezzata in provincia di Potenza.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta:

“Si chiamava Elvis, un ragazzo come tanti che amava la vita e la sua famiglia.

Non conoscevo Elvis, ho avuto modo un paio di volte, in virtù del mio ruolo, di intrattenermi telefonicamente, eravamo nel pieno della pandemia e chiedeva se poteva andare a lavorare avendo saputo di un caso positivo vicino a lui.

Mi disse: ‘Sindaco se non vado a lavorare non mi pagano’.

Questa frase racchiude il senso di responsabilità che nutriva verso la sua famiglia e la sua piccola figlia.

Sant’Arcangelo oggi perde un suo figlio e la sua morte sia per noi, per i tanti giovani, per i suoi amici, testimonianza del valore della vita.

Vorrei ricordarlo con un suo post in cui scriveva: ‘La mia famiglia, la gioia più grande e il regalo più grande che mi poteva donare qualcuno da lassù.

Sappiate che vi amo e adoro condividere la mia vita assieme a voi…….’, ora dal cielo sarà lui a vegliare su di loro.

L’intera comunità si stringe al dolore della famiglia”.

