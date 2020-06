Potenza, evacuata una palazzina: Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 08:25 circa, sono intervenuti a Potenza in via Manhes per dissesto statico.

L’inquilino del secondo piano ha notato un foro nel solaio.

Giunti sul posto, hanno subito evacuato lo stabile a scopo precauzionale in attesa di ulteriori verifiche tecniche con l’aiuto di una autopompa ed un fuoristrada con cinque unità.

Sul luogo dell’accaduto anche Polizia Locale e ufficio tecnico del Comune di Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)