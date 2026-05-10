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Calcio, play-off: Grandissima vittoria del Potenza che vince per la prima volta nella sua storia in casa del Campobasso! Complimenti Leoni

10 Maggio 2026

Grandissima vittoria del Potenza che vince per la prima volta nella sua storia in casa del Campobasso.

È stata una sfida di emozioni forti.

Un risultato importante in vista del ritorno, che si giocherà Mercoledì 13 maggio allo stadio Alfredo Viviani.

La strada verso la Serie B è lunga e piena di trappole, ma il Potenza si presenta a questo appuntamento con un ruolo speciale: quello di testa di serie nella fase nazionale, grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C conquistata in una stagione già entrata nella storia del club.

Il confronto di oggi, Domenica 10 Maggio, termina quindi con 0 a 3 a favore del Potenza!

Bravissimi Leoni, avanti così!

Ecco i dettagli della partita.