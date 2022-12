Potenza: finalmente al via i lavori di riqualificazione di questa Villa! L’annuncio del Sindaco

“E dopo l’avvio dei lavori per il Parco della torre Guevara, ecco un altro importante passo per la riqualificazione del centro: sabato 17 Dicembre, alle ore 10:30, insieme al Presidente della Provincia di Potenza presenteremo il progetto di riqualificazione della Villa del Prefetto e daremo ufficialmente inizio ai lavori.

Sarà un nuovo luogo fruibile per la nostra comunità, un nuovo spazio per gli eventi, uno splendido parco in pienissimo centro.

A questo si aggiunge la consegna dei lavori per la riqualificazione del parco di Montereale, sempre in centro, avvenuta due giorni fa e la imminente conclusione dei lavori per il parco in contrada san Nicola.

Tanti parchi, tanti spazi verdi e fruibili per la nostra comunità.

Avanti, Potenza!”.

È quanto dichiara il Sindaco di Potenza, Mario Guarente.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

