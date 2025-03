Potenza, Forestazione: partenza cantieri e confronto su turnover. Queste le ultime notizie

Si è tenuto oggi presso l’assessorato all’Agricoltura della Regione Basilicata il primo incontro del 2025 per affrontare le prospettive del settore forestale.

Per la Fai Cisl Basilicata presenti oltre il Segretario Generale Raffaele Apetino anche gli operatori Roberto Dolce e Pietro Paladino.

Come fanno sapere in una nota:

“Nel corso della discussione abbiamo affrontato la partenza dei cantieri, il turnover e l’aumento delle giornate lavorative che nel 2024 sono state portate da 132 a 137.

Su questi aspetti l’Assessore Cicala ci ha dato alcune risposte positive che vanno nella direzione delle nostre richieste sindacali con la partenza dei cantieri per il mese di maggio che coinvolgerà l’intera popolazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

È importante la disponibilità mostrata dall’Assessore ad avviare un confronto così come richiesto dalle organizzazioni sindacali per avviare un turnover che permetta un ricambio generazionale fermo da oltre dieci anni che ad oggi veda la platea delle maestranze con una età media di oltre 55 anni.

Così come riteniamo importante affrontare il tema delle giornate lavorative per il 2025 che riteniamo debbano essere incrementate per consentire di dare più respiro dal punto di vista occupazionale ed economiche ai circa 2500 lavoratori.

L’incontro che noi giudichiamo importante ha fissato una calendarizzazione mensile per l’Osservatorio Regionale con il primo incontro il 28 Marzo alle ore 12.

Bisogna continuare sulla scia di questo confronto a volte anche aspro ma efficace nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Bisogna continuare sulla strada del dialogo e del confronto sul merito sia con l’Assessore Cicala che con il Presidente del Consorzio Avv Musacchio perché solo così sarà possibile rafforzare il comparto, rendendolo sempre più efficace e produttivo, oltre all’utilità di dare un contributo sociale alla Basilicata che da anni subisce un forte spopolamento delle aree interne”.