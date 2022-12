Potenza, Fratelli d’Italia festeggia 10 anni e parte per l’incontro di chiusura di Giorgia Meloni

Anche la Basilicata con tutta la sua classe dirigente e con tanti amici che condividono idee e passione partecipa alla Festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia.

Come fa sapere Giuseppe Giuzio, Commissario Provinciale Fratelli d’Italia – Potenza:

“Partirà sabato 17 con un autobus per l’incontro di chiusura di Giorgia Meloni.

Il titolo dell’evento recita “10 anni di amore per l’Italia”.

Una scelta volta ad evocare l’identità patriottica del movimento nato il 16 dicembre 2012.

Bisogna liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone, e fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte.

É necessario avere coraggio, visione, guardare oltre ed immaginare una strategia di lungo termine.

Il Governo ha iniziato a dare alcune risposte per mettere al riparo famiglie e imprese dall’aumento delle bollette, dedicando un impegno imponente che occupa ben due terzi della legge di bilancio.

L’obiettivo è mettere in sicurezza il tessuto produttivo di questa Nazione e le famiglie e, come dice Giorgia Meloni, “lo faremo, insieme, per ridare forza e visione alla nostra amata Italia”.

