Potenza: “Giornata importante ma allo stesso tempo preoccupante per il destino delle lavoratrici e dei lavoratori Smartpaper”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Fim Fiom Uilm Fismic Basilicata e Castelfranco Veneto:

“Giornata importante ma allo stesso tempo preoccupante per il destino delle lavoratrici e dei lavoratori Smartpaper, con due incontri che hanno segnato il quadro della situazione: nella mattinata con l’azienda e nel pomeriggio a livello nazionale, in merito al cambio d’appalto che coinvolge l’attività di Enel Energia, ora assegnata alla nuova RTI DataContact–Accenture.

Durante l’incontro con Smartpaper, l’azienda non ha fornito risposte certe né sul presente né sul futuro occupazionale.

Alla delegazione sindacale e alle RSU non sono stati forniti dati concreti né sui volumi delle commesse attive, né su quelle future.

È stato solo comunicato che l’attività SEN è prorogata fino a marzo 2026, ma senza alcuna chiarezza sui livelli occupazionali.

Per la commessa S.V..R. si valuta una possibile estensione, e la mancata proroga dei contratti in somministrazione in scadenza a ottobre.

Anche sul fronte E-Distribuzione si ipotizza una proroga ma senza garanzie stabili per l’occupazione.

Fim Fiom Uilm Fismic denunciano un quadro sempre più preoccupante: volumi stagnanti, commesse sature, rischio di esuberi e un futuro incerto per centinaia di lavoratori.

È evidente che siamo di fronte a un modello di business che si sta esaurendo, fondato su appalti a basso margine, esternalizzazioni e ottimizzazioni spinte dai processi di intelligenza artificiale.

Per questo le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile che il gruppo capofila Indra, che detiene Smartpaper e investe in altri paesi, venga convocato in Basilicata e in Veneto per illustrare quali investimenti industriali concreti intenda realizzare sul nostro territorio, superando la logica del semplice appalto e aprendo un nuovo capitolo industriale, prima che sia troppo tardi.

⸻

CAMBIO D’APPALTO ENEL ENERGIA: LE ATTIVITÀ DEVONO RESTARE A POTENZA

Nel pomeriggio si è svolta la riunione nazionale sul cambio d’appalto della commessa Enel Energia, assegnata alla RTI Data Contact–Accenture.

Le organizzazioni sindacali, con forza, hanno ribadito una pregiudiziale irrinunciabile: la territorialità della commessa.

Le attività devono restare a Potenza e a Castelfranco, non a Matera né a Bari e ne’ a Padova, come ipotizzato dalla nuova RTI.

La clausola sociale prevede la salvaguardia occupazionale per 407 e anche qui ce una discresia di numeri , ma ad oggi mancano informazioni puntuali sulle liste, sui lavoratori effettivamente coinvolti e sulle sedi operative.

Fim Fiom Uilm Fismic hanno chiesto garanzie sul mantenimento complessivo del salario e dunque dei livelli occupazionali e della territorialità.

Il confronto è stato aggiornato al 15 ottobre presso Unindustria Roma, ma Fim Fiom Uilm Fismic hanno chiarito che la partecipazione sarà possibile solo se entro le prossime 48 ore l’RTI comunicherà ufficialmente che la sede di lavoro dei dipendenti resterà nell’area di Potenza e di Castelfranco in continuità con quella di Smartpaper.

In caso contrario, saranno convocate le assemblee dei lavoratori e messe in campo tutte le azioni di mobilitazione necessarie per difendere il lavoro e la dignità dei lavoratori coinvolti .

⸻

ENEL DEVE ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITÀ

Riteniamo inaccettabile che Enel, come committente pubblico e strategico, resti alla finestra mentre centinaia di famiglie rischiano il proprio futuro.

Enel deve farsi carico del destino industriale e occupazionale dei propri appalti e dimostrare concretamente responsabilità verso i territori, verso le comunità, affinché si possa dare certezze a tutti i lavoratori coinvolti .

È il momento che Enel, Smartpaper, Indra e la nuova RTI rendano esigibili gli impegni presi con i lavoratori e con le istituzioni, mantenendo le attività a Potenza e a Castelfranco dove da anni esistono patrimoni di competenze e professionalità che non può essere disperso.

“Difendere il lavoro significa difendere il futuro del territorio.

Nessuna delocalizzazione, nessun licenziamento occulto:

le lavoratrici e i lavoratori Smartpaper meritano certezze, non promesse.””.