Potenza, Giro d’Italia: l’attesa è finita, anche questo Comune della provincia sta per “tingersi di rosa”. Ecco le iniziative in programma

Viggiano è pronta ad accogliere le due grandi manifestazioni Sportive di carattere internazionale che la vedranno protagonista nel corso della giornata di domani: il Giro d’Italia ed il “Giro -E”.

Cresce l’attesa di tutti gli appassionati che potranno vivere emozioni uniche gustandosi il passaggio degli atleti professionisti (diretti verso il traguardo di Potenza) e la partenza della tappa per le bici a pedalata assistita.

Imponente lo sforzo dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e di centinaia di volontari per garantire il livello massimo di sicurezza e di ordine pubblico.

Già da qualche ora, è presente una sezione dedicata all’interno dei canali Istituzionali (Sito Web, Facebook e Telegram) del Comune denominata “Giro d’Italia e Giro E: tutto quello che devi sapere”.

Attraverso questo spazio informativo, i cittadini e tutti coloro i quali vorranno raggiungere Viggiano da altri comuni per assistere agli eventi, potranno conoscere in anticipo i percorsi delle due tappe, le variazioni di viabilità previste e molte altre informazioni utili aggiornate in tempo reale.

L’attesa è finita, anche Viggiano sta per “tingersi di rosa”.

I dettagli.

