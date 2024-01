Potenza: grosso cipresso cade nel cimitero!

Primi effetti del maltempo di ieri.

Come si apprende da rainews “a Potenza nel cimitero monumentale di San Rocco le raffiche di vento della scorsa notte hanno provocato la caduta di un grosso cipresso.

L’arbusto dalle grosse radici, facendo leva sull’asfalto, si è adagiato su un bidone della spazzatura che ha limitato l’impatto sulle lapidi sottostanti.

Ma la stazza dell’albero non ha impedito che oltre all’asfalto spazzasse via anche la vicina fontanella.

La scoperta questa mattina, all’apertura del cimitero.

Già al lavoro in queste ore gli addetti alla manutenzione per la messa in sicurezza dell’area e la verifica di eventuali danni alle tombe.

Stando alle segnalazioni dei cittadini potentini anche altri alberi richiederebbero attenzioni per evitare la stessa sorte del cipresso caduto la scorsa notte”.