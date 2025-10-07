Potenza: il Palazzo del Consiglio Regionale si illumina per ricordare l’importanza della prevenzione

“Il Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata su impulso della Commissione regionale pari opportunità, nelle giornate del 5 e 6 ottobre scorse si è illuminato di rosa per testimoniare l’impegno dell’Istituzione nella promozione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno”.

Lo rende noto Vittoria Rotunno, presidente della Commissione regionale delle parità e pari opportunità della Basilicata

“Un gesto simbolico – afferma Rotunno – per ricordare l’importanza della salute delle donne e per sostenere tutte coloro che stanno affrontando la malattia.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Presidenza del Consiglio regionale per l’adesione all’iniziativa e per la sensibilità istituzionale dimostrata anche in questa occasione.”