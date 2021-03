Potenza, il piccolo Gerardo con i suoi risparmi aiuta le famiglie in difficoltà! Insieme ad “Io Amo il Potenza” potete farlo anche voi. Ecco l’iniziativa

Tante cose sono cambiate nell’ultimo anno.

Esattamente come ad inizio pandemia si lavora da casa, le scuole sono chiuse, non si va in gita, non si fanno passeggiate con gli amici e non si va più nemmeno al cinema o allo Stadio.

Indubbiamente, tutti i bambini sono coloro i quali subiscono più di tutti il cambiamento che è avvenuto.

Attendono pazientemente che il virus vada via presto.

Anche loro, come gli adulti, possono risentire dell’ansia e dello stress legati all’emergenza sanitaria.

Tuttavia, diverse iniziative sono state messe in atto per far tornare loro il sorriso spensierato di un tempo.

Il merito va innanzitutto alla bravura di mamma e papà, ottimi alleati e nuovi compagni di gioco, che riempiono le giornate dei più piccoli tra cucina, compiti e varie attività.

Successivamente, entrano letteralmente in campo altre iniziative, come quella di “Io Amo il Potenza” che, negli ultimi giorni, ha lanciato la nuova maglietta “Per aspera ad Astra” (letteralmente “attraverso le difficoltà fino alle stelle”).

Già perché, nonostante l’emergenza sanitaria, si avvicina la Santa Pasqua e molte famiglie sono purtroppo in difficoltà.

Piegate moralmente ed economicamente da questa pandemia, non hanno nulla da mettere sulle proprie tavole.

Prenotando la nuova maglietta di P4ul & Lollo (due youtuber) e Io Amo il Potenza, si contribuirà a garantire il pranzo di Pasqua 2021 alle persone indigenti.

A indossare questa specialissima maglia è un modello altrettanto speciale.

Lui è il 13enne Gerardo, un simpaticissimo ragazzino down di Potenza che, trionfante, mostra il suo tesoro legato ai colori della sua squadra del cuore.

A parlarci della nuova iniziativa in atto è Angelo Triani, presidente della seguitissima Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“:

“La nuova maglia ha lo scopo di regale il pranzo di Pasqua alle famiglie in difficoltà.

Chiunque deciderà di acquistarla, anche per regalarla, farà un graditissimo dono di Pasqua a chi purtroppo non può mettere in tavola nulla.

La primissima maglia di questa campagna è stata acquistata dal piccolo Gerardo che, con i suoi stessi risparmi, ha voluto aiutare queste famiglie.

Acquistarla è semplicissimo: tramite un semplice bonifico all’IBAN IT43A0567617295IB0000866678 oppure attraverso l’invio di un messaggio privato alla nostra associazione con la foto della ricevuta e la taglia che si vuole, specificando se il modello richiesto è per uomo o donna.

La consegna della maglietta avverrà in pochi giorni ed in totale sicurezza.

Disponibili tutta le taglie dalla XS alla 4XL”.

In questo periodo particolare, Gerardo ha sicuramente dato il buon esempio e sa bene di poter contare sull’aiuto dei suoi concittadini, soprattutto in questo momento difficile.

Ciascuno stà facendo la propria parte in questa battaglia e, di certo, merita un sentito ringraziamento.

Grazie alle persone come Angelo Triani, da sempre di buon cuore verso il prossimo e grazie a tutti coloro che con forza e coraggio aiutano il prossimo.

Queste alcune foto di Gerardo con la maglietta acquistata.

