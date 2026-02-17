Potenza, il Prefetto ha ricevuto il nuovo Direttore regionale dell’I.N.P.S. Basilicata: i dettagli dell’incontro

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, in visita istituzionale, il nuovo Direttore regionale dell’I.N.P.S. Basilicata, Daniele Russo, accompagnato dal Direttore della sede provinciale di Potenza, Vito Antonio Latela.

Dirigente di altissimo profilo, il Direttore regionale vanta una solida carriera nell’Istituto previdenziale, dove ha ricoperto, negli anni, ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e territoriale.

Prima dell’attuale incarico:

ha esercitato le funzioni di Direttore Regionale Vicario in Abruzzo e ha diretto le sedi provinciali di Chieti e di Potenza.

Ha svolto, inoltre, il ruolo di Vicario del Direttore Centrale presso la Direzione Centrale Pensioni a Roma, coordinando aree di elevata complessità con competenze in materia di gestione dei database delle prestazioni, liquidazione delle pensioni e monitoraggio dei flussi assicurativi relativi a tutte le gestioni amministrate dall’Istituto.

Significativo il contributo offerto anche sul versante della modernizzazione dei servizi, con la responsabilità di rilevanti progetti PNRR volti all’automazione delle domande di reversibilità e allo sviluppo di hub informativi personalizzati per i pensionati.

Ha rappresentato, inoltre, l’Istituto in contesti internazionali, intervenendo nelle vesti di relatore in iniziative promosse dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dalla Commissione europea.

Nel corso del cordiale incontro, è stato tracciato un quadro aggiornato dei diversi ambiti nei quali si incrociano le competenze istituzionali della Prefettura e dell’I.N.P.S.

In questa prospettiva, il Prefetto ha sottolineato la preziosa sinergia sperimentata nell’ambito del Tavolo provinciale di contrasto al caporalato, dove le competenze specifiche dell’Istituto sono state declinate, in almeno due ambiti operativi: la “Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”, strumento di promozione della legalità nel settore agricolo, nonché la Task Force interforze, impegnata nelle attività di vigilanza e prevenzione contro lo sfruttamento lavorativo.

Particolarmente significativa, poi, la collaborazione nel progetto “MI.M.E.S.I. – Minori immigrati: empowerment e strategie di inclusione”, candidato dalla Prefettura sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, volto alla definizione di modelli territoriali di inclusione.

Queste le parole del Prefetto a fine visita:

“Sono certo che la comprovata competenza del neo Direttore regionale I.N.P.S. Daniele Russo, che per la sua pregressa esperienza in Basilicata conosce bene le esigenze e le peculiarità del territorio, contribuirà a consolidare un rapporto di collaborazione già proficuo ed orientato a risultati concreti.

Il dialogo costante tra le Istituzioni rappresenta la condizione essenziale per garantire interventi sempre più efficaci sia sul versante della coesione sociale e del sostegno alle fragilità, sia su quello della prevenzione e del contrasto allo sfruttamento lavorativo.

In questa direzione continueremo ad operare con determinazione per rafforzare la rete pubblico/privato a servizio della comunità lucana”.