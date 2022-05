Potenza: “in molte aree insetti, rettili e ratti pericolosi per la salute dei bambini che frequentano le scuole”. Questa l’interrogazione

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione del consigliere Ing. Rocco Pergola:

“Viste le segnalazioni di diversi genitori per il ritardo dello sfalcio e della manutenzione delle aree verdi dei plessi scolastici comunali della città.

Si richiede di intervenire ed intensificare la pulizia delle aree verdi per renderle fruibili in quanto molti istituti scolastici (asili nido, scuole dell’infanzia e scuole elementare in particolare) utilizzano le aree esterne per svolgere attività educative e didattiche in caso di condizioni meteo favorevoli.

In molte aree è stata riscontrata la presenza di insetti, rettili e ratti pericolosi per la salute dei bambini che frequentano gli istituti indicati.

Al fine di sollecitare l’amministrazione ad intervenire per scongiurare situazioni di pericolo e disagio per gli utenti, si chiede agli assessori competenti di agire tempestivamente e di effettuare tale operazione di pulizia in tempi ristretti prima della chiusura estiva dei plessi.

E’ fondamentale che venga garantito il decoro delle aree verdi degli istituti.

Il ruolo di educazione e formazione svolto dalla scuola deve essere affiancato da quello di pulizia e sicurezza per restituire dignità agli edifici e alle zone quotidianamente frequentate dai ragazzi e dai bambini mettendo i cittadini al centro della quotidianità della nostra comunità”.

