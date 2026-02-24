Potenza, in ospedale visite gratuite per questi disturbi. Ecco come prenotare

In occasione della quinta giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e sui disturbi uditivi dal titolo “Sordità: un problema nascosto”, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo organizza un open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei disturbi uditivi.

Martedì 3 marzo 2026, sono previste 20 visite gratuite, comprensive di esame audiometrico e impedenzometrico, in programma dalle ore 8:30 alle ore 13:30, nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, padiglione B, secondo piano, dell’ospedale San Carlo di Potenza.

A darne notizia è il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, sottolineando che “la prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini.

Aderire a questa importante giornata nazionale significa confermare l’impegno dell’Azienda nella diagnosi precoce e nella presa in carico tempestiva dei disturbi uditivi, troppo spesso trascurati o riconosciuti tardivamente.

Un ringraziamento va a tutto lo staff dell’otorinolaringoiatria guidata dal dott. D’Ecclesia”.

L’iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), sostenuta dalle associazioni di pazienti e familiari di soggetti ipoacusici, e si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Udito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Le patologie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi colpiscono oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo e più di 13 milioni di italiani, con ricadute significative sullo sviluppo nei bambini, sulla produttività negli adulti e sulla qualità dell’invecchiamento.

L’impatto sui sistemi sanitari è rilevante, ma la consapevolezza sul tema resta ancora limitata.

Il dottor Aurelio d’Ecclesia, direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria – centro audiologico e riabilitativo completo per la gestione della sordità anche dal punto di vista chirurgico – evidenzia come “la perdita dell’udito è una condizione che può incidere profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e sull’autonomia della persona.

Attraverso visite specialistiche e test diagnostici mirati, è possibile individuare precocemente eventuali problematiche e avviare percorsi di cura e riabilitazione personalizzati. Intervenire tempestivamente significa ridurre in modo efficace e sostenibile le conseguenze invalidanti”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine.

Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 26 febbraio 2026.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.