Potenza: in provincia addio ad Antonella, andata via troppo presto. Il ricordo

Un triste giorno per il Movimento Difesa del Cittadino Basilicata per la prematura scomparsa della responsabile (Antonella Tucci) dello Sportello MDC Latronico e Vice Presidente MDC Potenza:

“Cara Antonella qui mancherai a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco.

Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la tua serietà che diventava simpatia all’occorrenza;

mancherà di te il tuo essere sempre in soccorso dei più bisognosi.

Ci mancherai in tutti i modi in cui una persona può mancare e immagino che anche per te sarà lo stesso”.

Le più sincere condoglianze giungono dalla Presidenza del Movimento Difesa del Cittadino Nazionale -Roma-.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Latronico, Fausto de Maria:

“Oggi è un giorno proprio triste, la nostra comunità piange la sua giovane Antonella Tucci”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa prematura perdita.

