Potenza: in provincia la prima sessione del processo per la beatificazione di madre Gemma Adesso. Ecco il programma

La Conferenza di Basilicata ha dato definitivamente parere positivo per l’introduzione della causa di beatificazione e di canonizzazione

della Serva di Dio madre Gemma Adesso, fondatrice delle Pie Ancelle della Madre di Dio, con sede in S. Chirico Nuovo, in diocesi di Acerenza (PZ).

Inoltre si è già ottenuto autorizzazione dal Dicastero per le cause dei Santi.

In merito a questa lieta notizia Suor Angiolina LO TITO, Madre Superiore delle Pie Ancelle della Madre di Dio con sede in San Chirico Nuovo, annuncia la prima sessione del processo per la beatificazione della loro Madre fondatrice.

Ecco il programma.

