Potenza, in provincia professore e 11 studenti positivi al Coronavirus! I dettagli

Dopo il caso di un Professore risultato positivo a Forenza (PZ) sono stati effettuati 50 tamponi per le classi prime, seconde e terze venute a contatto con il suddetto insegnante.

Ecco le parole del sindaco di Forenza (PZ) F. Mastrandrea che spiega la situazione:

“Come sapete tutti ieri si è proceduto a uno screening piuttosto allargato qui a Forenza (PZ) tra le classi della scuola media prima, seconda e terza e tra un po’ di cittadini per oltre una cinquantina di tamponi.

A scuola si è reso necessario intervenire perché un professore è risultato positivo, quindi abbiamo interloquito con l’Asp e si è ritenuto utile fare questa operazione.

Allo stesso tempo c’era da fare qualche tampone di controllo per le persone che in qualche maniera erano state a contatto con il precedente contagiato.

Purtroppo il risultato di oggi non è positivo.

Non è positivo nel senso che tra tutti i tamponi si sono trovati 13 casi positivi.

Ho sentito personalmente tutte le famiglie, di queste 13 persone tutte quante sono asintomatiche e la maggior parte sono ragazzi.

Faccio i miei migliori auguri a loro e a tutte le famiglie.

Vorrei sottolineare che i ragazzi erano già in quarantena da qualche giorno dopo aver scoperto la positività dell’insegnante.

Purtroppo 11 sono i ragazzi di cui si è trovata la positività più altre 2 signore.

Come dicevo prima stanno bene, problemi non ce ne sono, siamo fiduciosi in un pronto e immediato recupero di queste persone”.

