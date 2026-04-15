Potenza: in provincia sequestrate numerose dosi di droga. L’operazione della Guardia di Finanza

Negli ultimi giorni i Finanzieri della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Maratea hanno eseguito una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

All’esito di mirati controlli stradali, grazie all’infallibile “fiuto” dei cani pastori “GINGER”, “AIR”, “LARY” e “KIRIL”, in dotazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, sono state rinvenute sostanze stupefacenti occultate all’interno delle autovetture ispezionate o sulla persona e tra gli effetti personali degli occupanti.

All’esito delle operazioni le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di marijuana e di hashish e hanno segnalato alla Autorità prefettizia potentina n. 5 assuntori.

I controlli antidroga sono stati svolti nel quadro di un più ampio e articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, attuato dalla Guardia di Finanza potentina nell’intero territorio provinciale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione del grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.