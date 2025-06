Potenza, in provincia si va sulle tracce dell’indimenticata Mariele Ventre: ecco l’iniziativa

Il giorno 29 giugno prossimo il MASCI di Basilicata (Movimento adulti scout cattolici italiani) promuove, tra i suoi associati e simpatizzanti, una visita a Sasso di Castalda sulle tracce di Mariele Ventre per meglio conoscere la figura di questa fantastica educatrice di giovani che fondò, a Bologna, il coro dell’Antoniano.

La giornata prevede un percorso mattutino sul sentiero di Mariele ed un incontro pomeridiano con il sindaco a Palazzo de Luca per un collegamento con la Dr.ssa Maria Antonietta, sorella di Mariele e Presidente della Fondazione omonima.

Mariele, figlia di genitori lucani ha origini per parte di madre a Sasso di Castalda e per parte di padre a Marsico Nuovo, le sue vacanze estive sono trascorse sempre in questa nostra regione dove Ella ha potuto accrescere e rinvigorire i suoi valori morali e cristiani che l’hanno guidata, nella vita, fino a dedicarsi in maniera convinta e totalizzante alla formazione dei bambini attraverso la musica, al recupero scolastico, l’azzeramento degli individualismi per accrescere la cultura dell’accoglienza e dell’uguaglianza.

Il Masci di Basilicata si è molto speso affinché nel bosco dei grandi educatori, ad Argenta, accanto alle figure di Don Minzoni, Don Peppe Diana, San Giovanni Bosco, Don Pino Puglisi, e altri ancora, fosse piantumato anche l’albero dedicato a Mariele.

L’iniziativa, che si colloca nell’ambito del 70° del MASCI – “Piu’ vita alla vita”- promossa unitamente al Movimento Laudato Si’ , è volta ad avviare un percorso informativo e formativo tra i giovani e per i giovani per diffondere la cultura dell’attenzione e della cura affinché il mondo possa essere ogni giorno un pò migliore.