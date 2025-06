Potenza, in provincia un importante incontro per discutere i collegamenti vitali tra Basilicata e Campania. I dettagli

Si è svolto ieri a Moliterno un importante incontro per discutere i collegamenti vitali tra la Basilicata e il Vallo di Diano, futura sede di una fermata dell’Alta Velocità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Su iniziativa del Sindaco di Moliterno Antonio Rubino, i rappresentanti di 19 comuni lucani, impegnati per chiedere l’ammodernamento dell’ex SS 103, hanno incontrato Pasquale Pepe, Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità.

Per anni, comunità come Moliterno, Sarconi, Grumento Nova e Montesano sulla Marcellana hanno lottato per migliorare i collegamenti tra la Val d’Agri e la Campania, in direzione dello svincolo autostradale SA-RC di Padula Buonabitacolo.

Queste comunità hanno anticipato l’importanza della futura fermata dell’Alta Velocità a Buonabitacolo (tra Padula e Montesano sulla Marcellana), un nuovo investimento che promette di rivoluzionare i trasporti e le opportunità economiche nel Sud della Campania ma anche per l’area sud della Basilicata.

La ex SS 103 è il collegamento al momento più veloce e prossimo all’area dove sorgerà la stazione dell’alta velocità, riuscire a ottenere un intervento di ammodernamento di alcuni tratti significherebbe velocizzare i collegamenti in modo determinante.

L’incontro, svoltosi nella biblioteca comunale, ha messo al centro la richiesta dei Sindaci di migliorare i collegamenti con il Vallo di Diano.

Il Sindaco Rubino, a nome dei Sindaci dell’area interessata, ha sottolineato che la futura fermata dell’Alta Velocità rappresenta “una vera occasione storica” per le comunità.

Ha evidenziato l‘indispensabilità di migliorare l’ex SS 103 nel tratto di collegamento con la Campania per garantire un accesso più rapido e comodo all’Alta Velocità dalla Val d’Agri.

L’obiettivo è integrare pienamente la regione con la rete ferroviaria avanzata italiana, stimolando la crescita economica e migliorando la qualità della vita. Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana, presente all’incontro, ha evidenziato anche l’interesse strategico del suo Comune all’intervento di miglioramento, che permetterebbe una osmosi tra territori limitrofi vitale per i tessuti economici e sociali.

L’Assessore Pepe ha accolto positivamente la richiesta dei Sindaci, impegnandosi con fermezza a collaborare per portare l’istanza del territorio nei prossimi incontri con RFI, ribadendo la necessità di ascoltare le istanze dei territori per orientare gli interventi infrastrutturali in modo coerente.

Pepe, che è impegnato su più fronti a migliorare i collegamenti della regione, ha dichiarato di voler subito porre massima attenzione al tema.

Questo forte segnale di supporto regionale promette di trasformare le prospettive di accessibilità e sviluppo per i comuni coinvolti, basandosi su un’iniziativa in preparazione da anni.

All’incontro erano presenti i Sindaci di Moliterno, Montesano S.M., Spinoso, Sarconi, Grumento Nova, Sant’Arcangelo, San Chirico Raparo e Castronuovo. I 19 Comuni aderenti a questa cruciale iniziativa sono: Moliterno (Pz), Sarconi (Pz), San Chirico Raparo (Pz), Castronuovo S. Andrea (Pz), Spinoso (Pz), Sant’Arcangelo (Pz), Calvera (Pz), Carbone (Pz), Teana (Pz), Senise (Pz), Chiaromonte (Pz), Fardella (Pz), Missanello (Pz), Aliano (Mt), Armento (Pz), Grumento Nova (Pz), Corleto Perticara (Pz), Montemurro (Pz), Castelsaraceno (Pz).