Potenza: “In questa zona cassonetti colmi o sacchi lasciati a terra per più giorni, attrazione per i cinghiali”. La denuncia

Degrado a Potenza.
Questa la segnalazione inviata da una cittadino preoccupato per la cattiva gestione e manutenzione in cui versa Via Ancona:
“Desidero segnalare una situazione di crescente criticità nella zona di Via Ancona 96, a Potenza, legata ai continui disservizi nella gestione dei rifiuti urbani e alla conseguente presenza ricorrente di cinghiali sulla strada che da Via Ancona porta a Malvaccaro.
Da tempo si verificano ritardi e mancate raccolte dei rifiuti, con cassonetti (insufficienti) frequentemente colmi o sacchi lasciati a terra per più giorni.
Tale accumulo favorisce l’attrazione di fauna selvatica, in particolare cinghiali, avvistati più volte anche in orari diurni nei pressi delle abitazioni.
La situazione genera con disagi rilevanti per i residenti, sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza pubblica, oltre a un evidente peggioramento del decoro urbano.
Nonostante segnalazioni informali già effettuate nel tempo, il problema continua a ripresentarsi senza soluzioni strutturali”.
Com’è da voi la situazione?