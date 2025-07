Potenza: interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione. Questo il programma aggiornato

Questo il programma aggiornato degli interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione dell’Acta nel mese di luglio 2025 – Disinfestazione adulticida appena comunicato dal Comune di Potenza:

da mezzanotte alle ore 6 del 21 luglio nelle seguenti zone: Rione Italia, Castello, Rione Francioso, Rione S.Croce, Rione Murate, Rossellino, Bucaletto, Costa Della Gaveta, Varco d’Izzo, Via Delle Mattine, S.Antonio La Macchia, C.Da Baragiano Alta, Viale Giovanni XXIII, Poggio Tre Galli, Zona G, Serpentone, Gallitello, Via Isca Del Pioppo, Rione CEP, Malvaccaro, Macchia Giocoli, Verderuolo, Macchia Romana, Parco Aurora, Parco Raiola, Villa Ombrosa, Epitaffio, Rione Lucania, S.Rocco, Via Bertazzoni, Rione S.Vito, Betlemme, C.Da Canale, Fiume Basento, Torrente Tora, Torrente Gallitello;

da mezzanotte alle ore 6 del 22 luglio nelle seguenti zone: Cortese, Giarrossa, Centomani, Dragonara, Ravizzone, C.Da Faloppa, Ciciniello, Bandito, Tora, S.Nicola, Macchia Capraia, S.Francesco, Chiancale, Bosco Grande, Bosco Piccolo, Demanio S. Gerardo, Barrate, Tiera Di Avigliano, C.Da Poggio Cavallo, Pian Cardillo (Mass.Nolè), C.Da Marrucaro, Cugno Del Finocchio, Caira, Cozzale, Aria Silvana, S.Luca Branca, Discarica, , Fermata Tiera, Tiera Tufarola, Varco D’Izzo, Piani Del Mattino, Masseria Cavalieri, Cugno Della Rossa, Cugno Delle Brecce, Rivischio, Pian Di Zucchero, Stompagno, Avigliano Scalo, Palazzo, Lavangone, Macchia Maligna, S.Luca Scafarelli, C.Da Serra, Montocchio, Montocchino, Trinità Sicilia, Masseria Monaco, Cerreta, Giuliano, Torretta, Canaletto, Capoiazzo, Botte, Lagatone.

Derattizzazione e disinfestazione larvicida:

dalle ore 14 del 14 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nelle seguenti zone: Centro Storico, Discesa S. Gerardo, Discesa S. Giovanni, Via Mazzini, Via Armellini, Villa S. Maria, Via Zara, Rione Santa Maria, Rione Mancusi, Viale Unicef;

dalle ore 14 del 15 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nelle seguenti zone: S. Rocco, Corso Garibaldi, Piazza Crispi, Via Crispi, Via Manhes, Via Acerenza, Via Tiera, Rione Lucania, Via Bertazzoni, Pascon Grande, Rione Betlemme, Rione S. Vito, Rifiuteria Acta, S. Antonio la Macchia, C.da Canale;

dalle ore 14 del 16 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nelle seguenti zone: Rione Montereale, Via Vaccaro, Viale Marconi, Viale Dante, Rione Francioso, Murate, Via Torraca, Viale Marconi, Scalo inferiore, Rione S. Croce, Rione Italia, Rione Castello, Autoparco ACTA;

dalle ore 14 del 17 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nelle seguenti zone: Verderuolo, Rione Ceppo, Malvaccaro, Macchia Giocoli, Parco Aurora, Parco Raiola, Villa Ombrosa, Epitaffio, Macchia Romana, Costa della Gaveta;

dalle ore 14 del 18 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nelle seguenti zone: Poggio Tre Galli, Via Anzio, Poggio tre Galli zona G., Serpentone, Torrente, Via Ionio, Via del Gallitello, Via Isca del Pioppo, Rossellino, Bucaletto;

dalle ore 14 del 19 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nelle seguenti zone: Cortese, Giarrossa, Centomani, Dragonara, Ravizzone, C.Da Faloppa, Ciciniello, Bandito, Tora, S.Nicola, Macchia Capraia, San Francesco, Chiancale, Bosco Grande, Bosco Piccolo, Demanio S. Gerardo, Barrate, Tiera Di Avigliano, C.Da Poggio Cavallo, Pian Cardillo (Mass.Nolè), C.Da Marrucaro, Cugno Del Finocchio, Caira, Cozzale, Aria Silvana, S.Luca Branca, Discarica, Fermata Tiera, Tiera Tufarola, Varco D’Izzo, Piani Del Mattino, Masseria Cavalieri, Cugno Della Rossa, Cugno Delle Brecce, Rivischio, Pian Di Zucchero, Stompagno, Avigliano Scalo, Palazzo, Lavangone, Macchia Maligna, San Luca Scafarelli, C.Da Serra, Montocchio, Montocchino, Trinità Sicilia, Masseria Monaco, Cerreta, Giuliano, Torretta, Canaletto, Capoiazzo, Botte, Lagatone.

Disinfestazione contro le blatte in via del Gallitello

-dalle ore 19,30 dell’8 luglio, per il tempo necessario all’intervento, in via del Gallitello;

-dalle ore 5 del 10 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nel centro storico;

-dalle ore 8 del 16 luglio, per il tempo necessario all’intervento, a Bucaletto;

-dalle ore 8 del 17 luglio, per il tempo necessario all’intervento, a rione Malvaccaro

Disinfezione area mercatali e bagni pubblici:

-dalle ore 15 del 12 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nei seguenti siti: Area Mercato Piazza Plebiscito – Area Mercato Via Vespucci Area Mercato via Nitti – Area mercato via Milano – Bagni Pubblici;

-dalle ore 15 del 19 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nei seguenti siti: Area Mercato Piazza Plebiscito – Area Mercato Via Vespucci – Area Mercato via Nitti – Area mercato via Milano – Bagni Pubblici;

-dalle ore 7 del 28 luglio, per il tempo necessario all’intervento, nei seguenti siti: Area Mercato Piazza Plebiscito – Area Mercato Via Vespucci – Area Mercato via Nitti – Area mercato via Milano – Bagni Pubblici.