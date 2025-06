Potenza: interventi fondamentali per questi Centri dell’Impiego della provincia. L’appello

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Regionale aggiunto UIL FPL, Verrastro Giuseppe:

“La UIL FPL Basilicata esprime profonda soddisfazione per le recenti opere di ristrutturazione e ammodernamento che hanno interessato le sedi dei Centri per l’Impiego (CPI) di Lauria, Ferrandina e Senise.

Si tratta di interventi fondamentali, resi possibili grazie all’utilizzo mirato delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), erogate dalla Regione Basilicata all’ARLAB, che ha poi trasferito i fondi ai Comuni interessati, i quali hanno avuto il compito di individuare, adeguare e mettere a disposizione strutture idonee e pienamente funzionali.

Come UIL FPL, da tempo avevamo posto all’attenzione delle istituzioni le gravi criticità strutturali e logistiche in cui versavano molti dei CPI della nostra regione.

Ambienti non sempre adeguati né sotto il profilo della sicurezza né sotto quello dell’efficienza operativa, che finivano per penalizzare sia i lavoratori che i cittadini. Oggi, finalmente, registriamo con favore un cambio di passo concreto.

Il nostro plauso va all’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, per la visione strategica e il forte impegno dimostrato nel sostenere il potenziamento dei servizi per l’impiego.

Un ringraziamento va anche al management di ARLAB per la gestione efficace delle risorse e per il coordinamento con gli enti locali, senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questi importanti traguardi.

Le nuove sedi, moderne, accoglienti e funzionali, rappresentano un salto di qualità non solo in termini di immagine, ma anche e soprattutto di operatività: permetteranno ai dipendenti dei CPI di lavorare in ambienti più sicuri, dignitosi e organizzati, e offriranno agli utenti spazi più confortevoli e rispondenti alle loro esigenze.

Tuttavia, non possiamo non sottolineare come in alcuni Comuni della Basilicata, pur avendo una sede di Centro per l’Impiego sul territorio, non sia stato ancora avviato alcun intervento di ristrutturazione o adeguamento.

A questi amministratori locali rivolgiamo un appello deciso: aderite quanto prima a questa importante opportunità.

Rendere efficienti i CPI non è solo una scelta di buon senso amministrativo, ma un atto di responsabilità verso i cittadini, i lavoratori e il futuro del territorio.

Un Centro per l’Impiego moderno non è solo un luogo di erogazione di servizi: è uno snodo strategico per l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo, soprattutto in un contesto socio-economico complesso come quello lucano.

Potenziarli significa investire in sviluppo, in opportunità, in coesione sociale.

La UIL FPL continuerà a monitorare da vicino l’attuazione di questi progetti in tutta la regione, sostenendo ogni percorso virtuoso e sollecitando gli interventi dove ancora si registra ritardo.

È fondamentale non perdere questa occasione storica offerta dai fondi PNRR per costruire una Pubblica Amministrazione più forte, vicina ai cittadini e attenta alla dignità dei lavoratori“.