Potenza, investita una ragazza in questa zona!

Ancora una persona è stata investita a Potenza.

L’accaduto si è verificato Lunedì sera, intorno alle ore 19:00, nella trafficata via Trieste.

Ad essere coinvolta una giovane ricoverata all’Ospedale San Carlo.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale.

L’incidente ha scosso i residenti della zona che da mesi chiedono che venga ripristinata l’illuminazione.

Come denuncia un cittadino alla nostra Redazione:

“via Trieste, via Palermo piazza dell’indipendenza e via Trento da metà ottobre sono senza illuminazione.

Di sera, al buio, non si vedono neanche le tante buche ed i vari avvallamenti della sede stradale causa di tante cadute“.

In questi mesi, come confermato dai residenti, diverse sono state le segnalazioni ma purtroppo il problema non è stato ancora risolto.

Ci auguriamo quanto prima che la situazione si risolva per evitare spiacevoli episodi come quello verificatosi ieri sera.

Queste alcune foto.

