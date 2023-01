Potenza: la nostra campionessa Francesca a Parigi ancora sul podio nella Coppa del Mondo! Congratulazioni

Secondo podio in due gare stagionali per Francesca Palumbo.

Proprio come un mese fa a Belgrado, la potentina dell’Aeronautica Militare ha conquistato un eccellente terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi fermandosi soltanto in semifinale contro la statunitense Lee Kiefer, che ha prevalso con il punteggio di 15-10. Palumbo era partita con un doppio 15-7 all’ungherese Eszter Wolf e all’austriaca Lilli Maria Brugger poi ha continuato con un combattuto 12-11 alla cinese Qingyuan Chen.

L’assalto per il podio della potentina, contro la statunitense Jacqueline Dubrovich, è stato perfetto: l’azzurra l’ha interpretato con lucidità e determinazione, chiudendo con un eloquente 15-5 che l’ha proiettata tra le magnifiche quattro.

Lo stop in semifinale contro la statunitense Kiefer, poi regolata in finale per 15-13 dall’azzurra Alice Volpi, non toglie il sorriso a Francesca Palumbo (terza a pari merito con la francese Ysaora Thibus) che a fine gara ha rivolto un pensiero speciale e sentito al Maestro grazie al quale ha conosciuto questo sport sulle pedane della Schermistica Lucana, Pino Pinto, scomparso nei giorni scorsi.

Il week end parigino di Francesca Palumbo si concluderà con la prova a squadre assieme ad Alice Volpi, Martina Favaretto ed Erica Cipressa.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)