Potenza: l’Academy gioca d’anticipo e fa visita a Lascuoladibasket Lecce. In bocca al lupo

L’Academy gioca d’anticipo domani, con palla a due alle ore 18.00, sul parquet del Pala San Giuseppe da Copertino, campo amico di LSB Lecce.

Non senza rabbia e recriminazioni per aver visto svanire nei minuti (e secondi finali) le ultime due partite con Mesagne e Monteroni, i ragazzi di coach Putignano fanno visita ad una delle grandi favorite di questo campionato.

Squadra esperta e navigata per questi livelli, LSB è tuttavia reduce da un paio di battute d’arresto – in casa con Mesagne e poi nel derby di Monteroni – che hanno preceduto il turno di riposo della settimana scorsa, facendola scivolare a quattro lunghezze di ritardo dalla capolista Castellaneta, pur con una partita in meno disputata.

Il roster affidato al confermato coach Michelutti poggia le sue fondamenta sul nucleo indigeno composto dagli esterni Ingrosso e Laudisa, oltre che dal sempreverde Manuele Mocavero (classe ’80, un passato a Campli alle dipendenze proprio di coach Putignano) e rinforzato dalla conferma di Gianni Cantagalli (’88) e l’arrivo dei lunghi Vidakovic e Dosic.

Non sarà della partita, invece, la stella che la dirigenza salentina aveva scelto per completare l’organico ad una settimana dal via, ovvero l’ala Alex Ouandie, che sconterà proprio domani il primo dei quattro turni di squalifica comminatigli dal giudice sportivo nel derby perso nel finale a Monteroni.

In casa di una squadra offensivamente pericolosa e capace di distribuire le soluzioni grazie al talento e le diverse caratteristiche dei suoi effettivi, l’Academy avrà il compito di cancellare i contraccolpi derivanti dagli ultimi due finali di gara e provare a sciorinare un’altra prestazione difensiva in linea con i primi trenta minuti delle ultime due uscite.

Chiaro che qualche legittima ambizione passi anche dalla crescita della produzione offensiva, risultata troppo condizionante soprattutto nei quarti periodi delle già citate più recenti prestazioni.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione di gara affidata ai signori Daniele Serra di Brindisi e Antonino Pio Grossi di Bari.