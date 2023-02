Potenza: l’Accademy basket resta in testa alla classifica del campionato! Bravissimi ragazzi

L’Academy batte anche Agropoli nella prima gara interna del girone di ritorno e continua la sua corsa in testa alla classifica del campionato di C Silver.

Salgono a cinque, quindi, le vittorie consecutive dei ragazzi di Vincenzo Bochicchio, prevalsi 91-64 su una coriacea BCC Agropoli, rimasta pienamente in partita quasi fino al termine del terzo quarto, pur priva di Palma e Norci per ragioni familiari: a loro le nostre sentite condoglianze per la perdita del signor Giovanni, rispettivamente papà e zio dei due atleti agropolesi.

Il convincente inizio dei padroni di casa (12-0 al 5’; 26-6 al 9’) sembra lasciar intendere una partita indirizzata fin da subito, con il massimo vantaggio che si dilata fino al 42-18 di metà secondo quarto grazie anche alle quattro triple (saranno cinque alla fine, senza errori) semiconsecutive di Matteo Rinaldi.

L’orgoglio cilentano, però, ispirato dai suoi uomini più rappresentativi (13 punti per l’ex di turno Andrea Silvestri) produce – a cavallo dei due quarti centrali – un’immediata reazione, che porta gli ospiti fino al 57-47 di fine terzo quarto, rintuzzato da una delle sei triple di Esposito, ispirata da un assist di Angius che chiude poi il break di 5-0 con un canestro dalla media.

Le mani dell’Academy tornano ad essere calde dall’arco (sarà 17/35 al termine) e le conclusioni pesanti di Gotelli, Rizman e nuovamente Esposito propiziano un primo allungo fino al 70-54, mentre la rubata con successivo contropiede di D’Urzo fa toccare ai potentini anche il massimo vantaggio sul +30 (91-61).

In casa Academy cinque uomini chiudono in doppia cifra e tutti e dieci gli effettivi impiegati vengono impiegati per almeno dieci minuti: il modo migliore per tenersi pronti in vista della duplice trasferta consecutiva sui campi di Napoli Academy e Virtus Curti 04.

Academy Basket Potenza – BCC Agropoli 91-64 (26-8; 45-26; 62-47)

Academy Basket Potenza: Rizman 12, Gotelli 13, D’Urzo 4, Muscillo 6, Torlontano 10, Rinaldi 15, Angius 5, Esposito 22, Vaccaro 4, Leone. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

BCC Agropoli: Pirozzi ne, Renna, Spinelli 10, Tempone 10, Borrelli 14, Silvestri 13, Di Mauro 12, D’Angelo 2, Botti, Trotti ne. All. Di Concilio, Ass. Adamo

Arbitri: Cusano e Petrisco di Avellino.

Nella foto di Gerry Coviello l’atleta Gerardo Esposito.

